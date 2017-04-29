В Крыму дома чиновников завалили мусором

В Крыму активисты вывалили мусор под окна муниципальным чиновникам, не решающим проблему незаконных свалок. Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов республики

«Обещания Главы Республики Крым о выгрузке мусора под двери должностных лиц органов местного самоуправления, отвечающих за уборку мусора, сегодня были реализованы активистами-общественниками», — говорится на сайте министерства.

В частности, мусор был выгружен под ворота главы администрации Просторненского сельского поселения Джанскойского района Владимира Маниленко и под двери кабинета заместителя главы администрации города Белогорска Вячеслава Курбанова.

«Напомню, на территории этих муниципалитетов остаются не ликвидированными свалки отходов по 10 тысяч куб.м. Меры по их ликвидации не принимаются на протяжении длительного времени», — отметил министр экологии и природных ресурсов Геннадий Нараев

В Крыму скопилось значительное количество отходов за время, когда полуостров принадлежал Украине.