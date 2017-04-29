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В РФ предупредили НАТО о последствиях при присоединении Норвегии к альянсу

В РФ предупредили НАТО о последствиях при присоединении Норвегии к альянсу
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Россия примет серьезные ответные меры на возможное размещение европейской системы ПРО в Норвегии. Об этом заявил посол РФ в Норвегии Теймураз Рамишвили в интервью газете Dagbladet.
У посла спросили, какова будет реакция Москвы, если в Норвегии разместят натовскую систему ПРО. «От нас последует ответ, не только Норвегии, а всему блоку НАТО», - заявил российский дипломат.
По его словам, Норвегия и Россия должны вести диалог и быть добрыми соседями. Однако Осло отказывается обсуждать с Москвой вопросы ЕвроПРО. «Это весьма печально», — подытожил Рамишвили.
Ранее норвежские власти заявили, что готовы участвовать в создании системы ЕвроПРО. У страны есть современные фрегаты и РЛС, которые могут быть модернизированы и включены в систему противоракетной обороны.
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Теймураз Рамишвили
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