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Экс-министр Улюкаев вышел на утреннюю пробежку
Фото: кадр видео
В распоряжении РЕН ТВ оказалось видео, на котором запечатлен бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.
Во время пробежки с Улюкаевым пообщался корреспондент РЕН ТВ. Экс-министр кратко ответил на некоторые вопросы. Он заявил, что у него все в порядке со здоровьем.
"Отличное (здоровье)", - сказал он.
Также он прокомментировал слухи, которые появились в СМИ о его плохом самочувствии.
"Не дождутся", - добавил он.
После этих слов Улюкаев больше не стал ни о чем говорить, убегая вперед.
Напомним, что Алексей Улюкаев был задержан при получении взятки в размере 2 миллионов долларов. Следователи рассматривают версию, по которой экс-министр должен был получить данную сумму за положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести "Башнефть".
Ранее сообщалось, что Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста для экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева до 15 июля. Также экс-министру было разрешено бегать по утрам с 7:00 до 9:00.
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