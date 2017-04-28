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Путин и Порошенко обсудили Донбасс по телефону в начале апреля
Владимир Путин и Петр Порошенко в начале апреля провели телефонный разговор. Президенты России и Украины обсудили ситуацию в Донбассе. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Москве и Киеве.
«… президенты вынуждены были шутить, чтобы не разругаться и не наговорить друг другу резкостей», - заявил собеседник издания.
По словам московского источника, в целом беседа проходила в «уважительном корректном ключе». Разговор длился около 20 минут. Сторонам не удалось достигнуть каких-либо конкретных соглашений. Путин и Порошенко затронули тему обмена пленными, а также доставку в регион конфликта еды, воды и электричества. Киевский источник заявил, что руководство страны не хотело бы публично признавать факт телефонных переговоров с российским лидером.
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после того, как жители Донецкой и Луганской области отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). По данным Организации объединенных наций (ООН), в боях погибли 9,5 тысяч человек.
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