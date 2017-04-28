Пушков посоветовал Госдепу подправить список достижений Трампа

"Китай отмежевался от заявления Госдепа об изоляции России в СБ ООН : "Это мнение США", но не КНР. США могут вычеркнуть это из списка достижений", - написал политик в своем Twitter.

В пятницу пресс-служба Белого дома распространила документ под названием "100 дней безопасности президента Трампа". В нем, в частности, среди перечисленных заслуг президента США говорится об "изоляции России в ООН". В качестве аргумента приводятся результаты голосования в Совбезе ООН по западной резолюции, посвященной Сирии, 12 марта, когда Россия воспользовавшись правом вето, заблокировала документа, а Китай воздержался.

"Тот факт, что Китай воздержался, - существенный успех для президента… Это показывает, что Россия изолирована по этому конкретному вопросу, это важно", - заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер

В Пекине к выводам Вашингтона отнеслись сдержанно.

"Это мнение американской стороны", - заявил директор департамента стран Восточной Европы и Центральной Азии МИД КНР Гуй Цунюнь на встрече с журналистами.

По его словам, между Россией и Китаем "отношения двустороннего партнерства и взаимодействия".