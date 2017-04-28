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В МИД РФ удивились заявлению США об изоляции России в ООН
Геннадий Гатилов
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
В российском внешнеполитическом ведомстве слова Белого дома об «изоляции России» в Организации объединенных наций (ООН) назвали «странными». С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Геннадий Гатилов. Его слова передает ТАСС.
«Странное заявление. Мы, наоборот, стремимся к сотрудничеству со всеми странами, в том числе и прежде всего с США, в рамках ООН. Я думаю, что речь должна идти не о том, чтобы ставить кого-то в изоляцию, а о том, чтобы искать точки соприкосновения и тем самым выходить на общеприемлемые решения существующих проблем» - заявил Гатилов.
28 апреля Белый дом выступил с заявлением, в котором одной из заслуг Дональда Трампа на посту президента США назвал еще большую «изоляцию России в ООН». Как отмечается в сообщении, цели удалось достичь благодаря скоординированным действиям с Китаем. 27 апреля постоянный представитель США при ООН Никки Хейли отметила важность давления на Москву с целью урегулирования вооруженного конфликта в Сирии. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, комментируя позицию Белого дома, заявил, что мнение Москвы учитывалось и всегда будет учитываться на международной арене.
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