В МИД РФ удивились заявлению США об изоляции России в ООН

«Странное заявление. Мы, наоборот, стремимся к сотрудничеству со всеми странами, в том числе и прежде всего с США, в рамках ООН. Я думаю, что речь должна идти не о том, чтобы ставить кого-то в изоляцию, а о том, чтобы искать точки соприкосновения и тем самым выходить на общеприемлемые решения существующих проблем» - заявил Гатилов.