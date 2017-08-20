Путин считает главным в своей работе порядочность и любовь к тем, ради кого он трудится



Президент России Владимир Путин считает самым главным в своей работе порядочность и любовь к тем, ради кого он трудится. " Самое главное — порядочность в моем оркестре и любовь к тем, ради кого ты работаешь, и к тому, что ты делаешь" , — заявил он на встрече с участниками молодежного образовательного форума " Таврида". " Без этого невозможно добиваться никакого успеха, просто никакого" , — добавил президент.



Так глава государства ответил на вопрос руководителя симфонического оркестра о том, что Путин считает самым главным в руководстве страной. Автор вопроса сравнил страну с оркестром, а президента — с руководителем этого оркестра. " [Председатель КНР] Си Цзиньпин — руководитель самого большого оркестра в мире" , — поправил с улыбкой в ответ на эту метафору глава государства.

Путин подчеркнул, что среди музыкантов редко можно встретить потребительское отношение к профессии. " Музыку можно только услышать, она вызывает всегда в душе человека разные чувства. Играть на этих чувствах и красиво играть — удел гениальных и талантливых людей" , — отметил глава государства.



Автор вопроса президенту рассказал, что его оркестр планирует давать концерты классической музыки для неподготовленных слушателей и для молодежи. Глава государства заявил, что это очень хорошие планы, причем даже не только для пропаганды музыки, но и для продвижения русского искусства. Путин отметил, что важно рассказывать и о том, какие люди создавали те или иные произведения, и о том, в каких условиях это делалось. Он привел в пример судьбу Шуберта и истории создания произведений, написанных в годы Великой Отечественной войны.