«Огорчение и осуждение»: Познер прокомментировал передачу Исаакия РПЦ

Журналист и телеведущий Владимир Познер высказался на тему передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ). Отвечая на вопрос, как он относится к этому вопросу, Познер признался: со смешанными чувствами. «Но все эти чувства имеют негативный характер: это огорчение, раздражение и осуждение», - пояснил журналист.

По мнению Познера, которое приводится на его официальном сайте, передача имеющего статус музея собора Церкви несмотря на акции протеста горожан свидетельствует о нарастании власти РПЦ и готовности власти пойти навстречу. Это ведет к тому, что у Конституции постепенно «отъедается» положение о светскости государства, полагает телеведущий.

Довод «храм должен быть храмом» Познер, неоднократно называвший себя атеистом, считает сомнительным. «Можно так пойти далеко: крепость должна быть крепостью (отдать все сооружения, изначально построенные в целях обороны, Министерству обороны ), дворцы должны быть дворцами (а не музеями)», - проиллюстрировал он свою мысль.

В истории с передачей Исаакиевского собора РПЦ Познер видит подтверждение того, что и власть, и РПЦ мало интересуются мнением людей.