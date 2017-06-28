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В России может появиться звание почётного гражданина страны
Сенатор Вячеслав Тимченко сообщил о планах по разработке законопроекта по введению общероссийского института почётных граждан, передаёт «Парламентская газета»
«Сейчас есть звание «Герой России» — это прекрасная награда, но не все могут её получить, не все совершили воинский подвиг во имя родины. Но сколько людей достойны не меньше высочайшей оценки со стороны государства. А этой оценки нет, потому что просто нет соответствующего звания», — заявил Тимченко.
Он назвал большим упущением тот факт, что на федеральном уровне нет закона о присвоении звания почётного гражданина.
По его мнению, решение о присвоении соответствующих наград будут совместно принимать Госдума и Совет Федерации.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко получил удостоверение о присвоении ему звания почётного гражданина Симферополя.
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