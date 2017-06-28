В России может появиться звание почётного гражданина страны

«Сейчас есть звание «Герой России» — это прекрасная награда, но не все могут её получить, не все совершили воинский подвиг во имя родины. Но сколько людей достойны не меньше высочайшей оценки со стороны государства. А этой оценки нет, потому что просто нет соответствующего звания», — заявил Тимченко.

Он назвал большим упущением тот факт, что на федеральном уровне нет закона о присвоении звания почётного гражданина.

Совет Федерации. По его мнению, решение о присвоении соответствующих наград будут совместно принимать Госдума