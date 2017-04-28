Владимир Путин рассказал, как добиться успеха

В жизни успеха добиваются трудолюбивые люди, которые с любовью относятся к отечеству. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин . Об этом сообщает «Российская газета»

Свое заявление глава государства сделал во время вручения золотых звезд Героя труда. Награды были вручены пятерым российским гражданам. Среди них – художественный руководитель московского театра «Современник» Галина Волчек и бывший руководитель Татарстана Минтимир Шаймиев.

Награду учредили в 2013 году. Золотую звезду Героя труда вручают за значительный вклад в развитие России.