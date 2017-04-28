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Владимир Путин рассказал, как добиться успеха
В жизни успеха добиваются трудолюбивые люди, которые с любовью относятся к отечеству. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает «Российская газета».
Свое заявление глава государства сделал во время вручения золотых звезд Героя труда. Награды были вручены пятерым российским гражданам. Среди них – художественный руководитель московского театра «Современник» Галина Волчек и бывший руководитель Татарстана Минтимир Шаймиев.
Награду учредили в 2013 году. Золотую звезду Героя труда вручают за значительный вклад в развитие России.
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