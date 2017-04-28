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Медведев уволил замглавы Рособрнадзора
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Рособрнадзора Александра Бисерова. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Причины увольнения чиновника не уточняются.
На своем посту Бисеров занимался вопросами правового обеспечения работы Рособрнадзора, а также выдачей лицензий и госаккредитаций вузам. Также в его обязанности входили проверки образования и квалификаций, полученных за рубежом.
До Рособрнадзора Бисеров возглавлял департамент по проектной и учебной деятельности аппарата центрального исполкома «Единой России».
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