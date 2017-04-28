Медведев уволил замглавы Рособрнадзора

Причины увольнения чиновника не уточняются.

На своем посту Бисеров занимался вопросами правового обеспечения работы Рособрнадзора, а также выдачей лицензий и госаккредитаций вузам. Также в его обязанности входили проверки образования и квалификаций, полученных за рубежом.