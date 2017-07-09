Отмечается, что обмен мнениям порой носил напряженный характер.

При этом Путин достаточно громко требовал о Трампа доказательств того, что Россия якобы пыталась повлиять на результаты президентских выборов в США.

По прошествии 40 минут Трамп заявил российскому президенту, что настало время перейти к другим вопросам.