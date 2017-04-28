Клинцевич напомнил постпреду США при ООН Хейли о законе Ньютона

«Видимо, постпред США при ООН Никки Хейли плохо училась в школе. А потому напомню ей, что третий закон Ньютона гласит: действию всегда есть равное и противоположное противодействие», — приводит слова Клинцевича РИА Новости.

Он отметил, что Хейли должна понять, что «давление на Россию изначально контрпродуктивно».

«Вернитесь на землю, госпожа Хейли. Зазеркалье — не место для пребывания ответственных политиков», — призвал Клинцевич.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков дал характеристику Хейли.

27 апреля постпред США при ООН заявила о необходимости давления на Россию для разрешения конфликта в Сирии.