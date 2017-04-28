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Клинцевич напомнил постпреду США при ООН Хейли о законе Ньютона
Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич призвал постпреда США при ООН Никки Хейли «вернуться на землю» из «Зазеркалья» после её заявления о необходимости давления на Россию.
«Видимо, постпред США при ООН Никки Хейли плохо училась в школе. А потому напомню ей, что третий закон Ньютона гласит: действию всегда есть равное и противоположное противодействие», — приводит слова Клинцевича РИА Новости.
Он отметил, что Хейли должна понять, что «давление на Россию изначально контрпродуктивно».
«Вернитесь на землю, госпожа Хейли. Зазеркалье — не место для пребывания ответственных политиков», — призвал Клинцевич.
Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков дал характеристику Хейли.
27 апреля постпред США при ООН заявила о необходимости давления на Россию для разрешения конфликта в Сирии.
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