Путин отдохнул в тайге

Песков рассказал про субботний отдых Путина в тайге

"По дороге из Душанбе Владимир Путин совершил остановку в Хакасии, где провел субботний день в тайге с кратким отдыхом", — сообщил песков.

Отмечается, что президент сделал остановку в Хакасии после саммита лидеров стран СНГ. По словам Пескова, после этого Путин отправился в Сочи.