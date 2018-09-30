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Путин отдохнул в тайге
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Песков рассказал про субботний отдых Путина в тайге 

Газета.Ru + ещё 6 51 минуту назад
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как глава государства провел свой субботний отдых в тайге в Хакасии, передает РИА "Новости".
"По дороге из Душанбе Владимир Путин совершил остановку в Хакасии, где провел субботний день в тайге с кратким отдыхом", — сообщил песков.
Отмечается, что президент сделал остановку в Хакасии после саммита лидеров стран СНГ. По словам Пескова, после этого Путин отправился в Сочи.
Ранее в Сети было опубликовано видео отдыха президента России Владимира Путина в Туве в компании министра обороны Сергея Шойгу и директора ФСБ Александра Бортникова.
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