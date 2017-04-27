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Филиппины отказали России в размещении военной базы

Филиппины отказали России в размещении военной базы
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Манила не допустит размещения российской базы на территории Филиппин, так как это противоречит конституции страны. С таким заявлением выступил глава оборонного ведомства Делфин Лорензана, сообщает "ФБА Экономика сегодня".
Лорензана подчеркнул важность VI конференции по международной безопасности, завершившейся в Москве. Конференция по международной безопасности прошла в Москве с 26 по 27 апреля. Главной темой обсуждения стала борьба с терроризмом. В мероприятии приняли участие российский министр обороны Сергей Шойгу, руководитель министерства внутренних дел Сергей Лавров, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава ФСБ Александр Бортников. В марте президент Филиппин Родриго Дутерте позволил российским судам заходить в территориальные воды страны. В январе глава государства выразил надежды на то, что Москва станет союзником Манилы.
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Оружие Политика Филиппины
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Николай Патрушев Сергей Лавров Сергей Шойгу Родриго Дутерт Еще 1 тег
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