Путин поздравил Макрона с победой на президентских выборах

В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Макрон одержал верх с результатом 66,06%, свидетельствуют данные МВД по стране после обработки 99,99% бюллетеней.

"Президент России подтвердил готовность к конструктивной совместной работе по актуальным вопросам двусторонней, региональной и глобальной повестки дня, выразив уверенность, что это отвечает коренным интересам народов России и Франции", — говорится в сообщении.