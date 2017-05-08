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Путин поздравил Макрона с победой на президентских выборах
Президент России Владимир Путин в телеграмме поздравил Эммануэля Макрона с победой на выборах президента Франции и подтвердил готовность к конструктивной работе по вопросам двусторонней, региональной и глобальной повестки дня, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.
В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Макрон одержал верх с результатом 66,06%, свидетельствуют данные МВД по стране после обработки 99,99% бюллетеней.
"Президент России подтвердил готовность к конструктивной совместной работе по актуальным вопросам двусторонней, региональной и глобальной повестки дня, выразив уверенность, что это отвечает коренным интересам народов России и Франции", — говорится в сообщении.
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