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Захарова поставила на место американскую ведущую
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поспорила с американской ведущей Кэти Курик, назвавшей российский государственный строй «режимом». Это произошло во время интервью дипломата Yahoo Global News.
Курик в начале беседы назвала Захарову «игроком режима Владимира Путина», после чего представитель МИД РФ спросила журналистку, пользуется ли она «тем же словом в отношении американской администрации». Ведущая спросила в ответ, какое бы слово предпочла сама Захарова.
«Меня интересовала ваша мотивировка. Я думаю, что если президент избирается народом своей страны, это не режим, а демократия», - заявила дипломат.
Также в ходе беседы Захарова заявила, что отношения между США и Россией начали ухудшаться во время президентства Барака Обамы и, в частности, это произошло из-за «фейковых» новостей. «До прихода Обамы в Белый дом в американских СМИ просто не было положительных или нейтральных новостей о России, но не велась такая атака с помощью фальшивых новостей», - подчеркнула она.
Представитель МИДа отвергла обвинения западных спецслужб в том, что Россия также распространяет «фейковые» новости для достижения своих геополитических целей. «Я просто хочу любой пример распространения Россией поддельных новостей, просто покажите мне один пример», - сказала она, добавив, что «может представить тонны, десятки, миллиарды примеров западных СМИ, распространяющих ложные новости о России».
Ранее, выступая на 39-й сессии Комитета по информации Генассамблеи ООН, Захарова заявила, что из-за «фейковых» новостей в мире возник кризис доверия аудитории к медиаресурсам. Распространение таких новостей дипломат сравнила с «вирусной эпидемией» и призвала ООН разработать стратегию борьбы с фейками и дезинформацией.
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