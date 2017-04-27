Захарова поставила на место американскую ведущую

Курик в начале беседы назвала Захарову «игроком режима Владимира Путина », после чего представитель МИД РФ спросила журналистку, пользуется ли она «тем же словом в отношении американской администрации». Ведущая спросила в ответ, какое бы слово предпочла сама Захарова.

«Меня интересовала ваша мотивировка. Я думаю, что если президент избирается народом своей страны, это не режим, а демократия», - заявила дипломат.

Также в ходе беседы Захарова заявила, что отношения между США и Россией начали ухудшаться во время президентства Барака Обамы и, в частности, это произошло из-за «фейковых» новостей. «До прихода Обамы в Белый дом в американских СМИ просто не было положительных или нейтральных новостей о России, но не велась такая атака с помощью фальшивых новостей», - подчеркнула она.

Представитель МИДа отвергла обвинения западных спецслужб в том, что Россия также распространяет «фейковые» новости для достижения своих геополитических целей. «Я просто хочу любой пример распространения Россией поддельных новостей, просто покажите мне один пример», - сказала она, добавив, что «может представить тонны, десятки, миллиарды примеров западных СМИ, распространяющих ложные новости о России».