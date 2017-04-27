Мэра Риги оштрафовали за общение со школьниками на русском языке

Центр государственного языка (ЦГЯ) Латвии оштрафовал мэра Риги Нила Ушакова на 50 евро за общение с латвийскими школьниками на русском языке. Об этом сообщил сам Ушаков на своей странице в Facebook.

Мэр рассказал, что в соцсети транслировалась его неформальная встреча с учащимися, которые задавали ему вопросы по-русски. Ушаков отвечал школьникам на русском языке.

«По мнению Центра Госязыка, должностное лицо не может отвечать школьникам на их родном языке. Даже во время неформального общения. А факт трансляции в Фейсбуке является еще и отягощающим фактом», — сообщил мэр Риги.

21 февраля 2017 года Суд Видземского предместья оставил без изменений решение Центра государственного языка оштрафовать мэра Нила Ушакова на 140 евро за за использование русского языка в Facebook. Ранее мэр латвийской столицы обещал, что его администрация «продолжит общаться с людьми так же, как раньше, по крайней мере на трех языках: латышском, русском и английском».

В Латвии проживают несколько сотен тысяч русскоязычных граждан. Официального статуса русский язык не имеет. В 2012 году был организован референдум о присвоении ему статуса государственного языка, однако большинство граждан проголосовало против.