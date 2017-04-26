Так она прокомментировала просьбу директора "Левады" Льва Гудкова извиниться за слова о "политическом заказе".

Ранее РБК опубликовал данные опроса "Левада-центра", по которым "определенно за" отставку премьер-министра выступают 18% респондентов, "скорее за" — 27%. Таким образом, как отмечает СМИ, почти 45% россиян в той или иной мере высказываются за отставку премьера На это Тимакова заявила журналистам, что Медведев не придает особого значения данным соцопросов, проведенных "по вполне определенному политическому заказу".

Позже СМИ распространили ответное заявление руководителя "Левада-центра". По по его словам, за "лживое утверждение" Тимаковой "лучше извиниться". Он добавил, что опрос проводился по инициативе и за счет центра.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , комментируя результаты опроса, заявил, что Кремль внимательно относится к социологическим данным, однако нужно время, чтобы проанализировать эту информацию.

"Левада-Центр" проводил опрос с 7 по 10 апреля среди жителей 137 населенных пунктов в 48 регионах страны. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет.