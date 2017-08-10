

Каждый четвертый гражданин США считает, что американский президент Дональд Трамп нарушил закон при якобы имевшем место взаимодействии с РФ в ходе предвыборной кампании, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного компанией Gallup.

Согласно данным исследования, в том, что американский лидер нарушил закон, уверены 25% респондентов. Еще 37% участников опроса полагают, что президент действовал " неэтично" , а 35% считают, что он " не сделал ничего плохого".



Опрос, участие в котором приняли 1017 совершеннолетних граждан США, проводился со 2 по 6 августа, статистическая погрешность составляет 4 процентных пункта.

