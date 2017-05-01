Участники международного мотопробега «Дороги Победы — на Берлин» из клуба «Ночные волки» не смогли попасть на территорию Польши. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщил агентству ТАСС представитель движения Евгений Строгов.

Он рассказал, что польские власти «не пропустили российских мотоциклистов по подозрению в причастности к экстремистской организации». При этом участники пробега из европейских отделений мотоклуба, а также граждане Белоруссии, смогли беспрепятственно пересечь границу, и приняли участие в запланированных мероприятиях.

30 апреля глава клуба Александр «Хирург» Залдостанов напомнил, что в 2016 и 2015 годах российским активистам также чинили препятствия на пути к Берлину, не пропуская на территорию Евросоюза . В этом году он сумел пересечь польскую границу, заявили в генконсульстве России в Бресте.

Мотопробег «Дороги Победы — на Берлин!» стартовал 27 апреля в Москве и должен завершиться 9 мая в столице Германии. Мотоциклетная колонна проедет с флагами Победы через Минск, Брест, Варшаву, Освенцим, Прагу, Дрезден и другие города до Берлина, отдавая дань памяти и уважения советским солдатам и офицерам, воевавшим в годы Великой Отечественной войны. Помимо российских байкеров, в пробеге участвуют мотоциклисты из Белоруссии, Германии, Польши и Словакии. Также к ним планирует присоединиться македонское отделение «Ночных волков». Мероприятие проводится третий год подряд.