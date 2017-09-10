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Путин проголосовал на муниципальных выборах
Президент России Владимир Путин проголосовал на муниципальных выборах в Москве на участке номер 2151, находящемся в здании Академии наук в Гагаринском районе столицы, сообщает ТАСС.
Здесь он голосовал и в прошлом году — во время выборов депутатов Госдумы 7-го созыва.
Российский лидер предъявил паспорт сотрудникам участковой избирательной комиссии, после чего получил бюллетень и прошел в кабинку для голосования. Затем президент опустил листок в урну.
Также президент прокомментировал невысокую явку на выборы.
"Придут ещё. Ещё не вечер", — отметил российский лидер.
Как отметила секретарь участка Галина Поплетеева, горожане голосуют не слишком активно — по данным на 11:40 мск проголосовал 51 человек из 1328 москвичей, приписанных к этому участку. До Путина здесь уже побывали первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Горожане на этом участке могут выбрать от одного до трех депутатов из 18 кандидатов. Это трое самовыдвиженцев, представители «Единой России», КПРФ, партии «Яблоко», «Родины», «Справедливой России» и Партии роста.
На входе в РАН, пока на участке находился Путин, проверяли паспорта у всех пришедших. Доступ избирателей никак не ограничивали.
В Москве сегодня проходят муниципальные выборы: депутатов районных советов выбирают в 125 муниципалитетах.
Партия "Яблоко" КПРФ РАН Единая Россия Еще 2 тега
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