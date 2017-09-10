Путин проголосовал на муниципальных выборах

Здесь он голосовал и в прошлом году — во время выборов депутатов Госдумы 7-го созыва.

Российский лидер предъявил паспорт сотрудникам участковой избирательной комиссии, после чего получил бюллетень и прошел в кабинку для голосования. Затем президент опустил листок в урну.

Также президент прокомментировал невысокую явку на выборы.

"Придут ещё. Ещё не вечер", — отметил российский лидер.

Как отметила секретарь участка Галина Поплетеева, горожане голосуют не слишком активно — по данным на 11:40 мск проголосовал 51 человек из 1328 москвичей, приписанных к этому участку. До Путина здесь уже побывали первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков , председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев

На входе в РАН, пока на участке находился Путин, проверяли паспорта у всех пришедших. Доступ избирателей никак не ограничивали.

В Москве сегодня проходят муниципальные выборы: депутатов районных советов выбирают в 125 муниципалитетах.