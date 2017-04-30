Трамп пообещал не дать России нажиться на экологической политике США

Президент США Дональд Трамп , выступая на митинге своих сторонников в городе Гаррисберге (Пенсильвания), прокомментировал свою экологическую политику. По его словам, Парижское соглашение по климату обошлось Соединенным Штатам в миллиарды долларов, тогда как другие страны — в частности, Россия, Индия и Китай, — на этом, наоборот, заработали.

«Мы заплатили миллиарды долларов за Парижское соглашение по климату, тогда как Китай, Россия и Индия не заплатили ничего и получают выгоды от этого», — цитирует слова Трампа ТАСС.

Президент США пообещал своим сторонникам, что впредь не позволит другим государствам получать преимущества и наживаться на американцах. «Теперь Америка будет первой», — подытожил глава государства.

Как сообщали «Известия», накануне в Вашингтоне состоялся марш противников экологической политики Трампа, совпавший со стодневным «юбилеем» его пребывания у власти.

Его участники (по данным организаторов акции протеста, их собралось около 150 тыс. человек) несли плакаты с надписями, призывающими защищать окружающую среду от глобальных изменений климата. «Правительство США должно доверять собственным ученым, которые предупреждают об этом», -– заявил журналистам один из участников шествия.