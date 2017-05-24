Шойгу назвал важные для России регионы

По словам Шойгу, сейчас напряженность в этих регионах растет, поэтому особенно важно взаимодействие Минобороны с профильными комитетами Совета Федерации . «[Взаимодействие] способствует оперативному решению проблемных вопросов в оборонной сфере и повышению качественного состояния армии и флота», - сказал он.

Ранее, выступая в Совете Федерации, Шойгу рассказал о новейшем оснащении российской армии. По его словам, сейчас в стране девять полков Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), оснащенных современными комплексами «Ярс», которые могут преодолевать противоракетную оборону противника. Кроме того, количество зенитных полков, оснащенных С-400, выросло до 13. Также Шойгу сообщил, что число контрактников в российской армии увеличилось до 384 тысяч человек.

При этом министр подчеркнул, что расходы России на оборону в 11 с лишним раз меньше, чем в США.

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