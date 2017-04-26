Число счастливых россиян достигло исторического максимума, показал опрос

Доля россиян, ощущающих себя счастливыми, достигла исторического максимума за время социологических измерений с 1990 года, сегодня так говорят 85% наших сограждан, а главными причинами своего счастья называют семью, детей и крепкое здоровье, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 31 марта — 2 апреля 2017 года среди 1,8 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

"Уровень счастья россиян, по субъективным ощущениям, достиг 85% — максимальный показатель за все годы измерений", — говорится в материалах опроса.

Высокий процент счастливых социологи зафиксировали во всех социально-демографических группах. Тем не менее, отмечают во ВЦИОМ, молодые респонденты в возрасте 18-24 лет и люди с высоким, по их оценкам, достатком более оптимистичны в этом вопросе (95% и 94% соответственно), нежели люди преклонного возраста (82% в группе старше 60 лет) и участники опроса, жалующиеся на материальное положение (63%).

Индекс счастья, рассчитанный ВЦИОМ, измеряется в пунктах, его значение может колебаться в диапазоне от —100 до 100: чем оно выше, тем более счастливыми ощущают себя россияне. В начале апреля значение индекса составило 72 пункта, что также стало историческим максимумом за период измерений ВЦИОМ.

Так, в апреле прошлого года индекс был на отметке 68 пунктов, в ноябре — 66 пунктов. Предыдущий максимум (70 пунктов) был зафиксирован ВЦИОМ в октябре 2015 года, а минимальное значение индекса (6 пунктов) социологи наблюдали в феврале 1992 года.

"Среди знакомых и близких 35% респондентов преобладают счастливые люди, больше недовольных жизнью в своем окружении наблюдают 12%. Каждый второй опрошенный (50%) отмечает примерно равное количество тех и других в своем окружении", — отмечено в материалах исследования.

На основе этих ответов социологи рассчитали индекс социального счастья, который показывает, преобладают ли в окружении респондентов счастливые или несчастливые люди. Он может принимать значение от 10 до 90 пунктов: чем выше, тем более счастливыми россияне кажутся другим россиянам. Значение этого индекса немного выросло — с 55 пунктов осенью прошлого года до 58 пунктов весной 2017 года. Этот индекс, по данным ВЦИОМ, был чуть выше в 2012 году (62 пункта), в апреле 2014 года (61 пункт) и марте 2015 года (60 пунктов).

Счастливыми россиян делают семья — такую причину назвали 32% респондентов против 20% полгода назад, и дети (19% против 20%). Для каждого пятого (21%) сегодня залогом счастья является хорошее самочувствие и здоровье близких (против 13% в ноябре прошлого года).

"Однако здоровье занимает первые строчки и в списке причин, заставляющих чувствовать себя несчастными (6%). Недовольство и грусть также вызывают материальные трудности (9%), низкие зарплаты и задержки выплат (6%), плохое положение дел в стране (6%)", — отмечено в материалах опроса.

ВЦИОМ также рассчитал глобальный индекс счастья по методике Gallu , респонденту предлагалось ответить на вопрос, счастливым или несчастным он себя ощущает в связи с событиями в личной жизни. Значение этого индекса составило 65 пунктов (74% сказали, что счастливы, а 9% — что несчастливы). В прошлом году, по данным Gallu International, значение соответствующего индекса для России было на отметке 51 пункт, а индекс счастья в масштабах всего мира составлял 59 пунктов.

Эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб пояснил, что в условиях, "когда давление неблагоприятных обстоятельств оказывается затяжным, общественное сознание готово жадно впитывать любые позитивные новости". В последние месяцы такими новостями, по его словам, стали наметившийся рост промышленного производства и ВВП, укрепление рубля, спад напряженности вокруг Сирии и Северной Кореи.

"Все эти факторы стимулируют эмоциональный подъем. Вместе с тем, не стоит забывать, что основными "генераторами" счастья продолжают оставаться факторы личной жизни. Это говорит о том, что люди продолжают уходить во "внутренний мир" семьи, в меру сил отвлекаясь от проблем "внешнего мира", которые продолжают восприниматься ими как весьма болезненные", — отметил Чернозуб, комментируя результаты опроса.

Компания "Медиалогия" проанализировала упоминаемость разных регионов России в контексте понятия "счастье" в социальных медиа — соцсетях, блогах и на форумах. Как выяснилось, лидируют по количеству упоминаний в этом контексте две столицы – Москва (28,4% упоминаний) и Санкт-Петербург (15,2%). В первую десятку также вошли Крым, Нижегородская область, Новосибирская область, Свердловская область, Краснодарский край, Удмуртия, Татарстан и Марий Эл. "Медиалогия" проанализировала более 1 миллиона сообщений в период с 1 по 25 апреля 2017 года.