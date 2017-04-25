Путин: отказ Киева от ВТС позволил создать целую новую отрасль в России

Разрыв сотрудничества Киева с Москвой в области военно-промышленного производства привел к появлению в России новой отрасли. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин . Его слова передает ТАСС

«Мы были вынуждены заняться импортозамещением и, откровенно говоря, это пошло нам на пользу с технологической точки зрения, потому что за это время — с декабря 2014 года и по сегодняшний день — нами создана фактически новая научная отрасль и новая отрасль производства», — заявил Путин.

Свое заявление Путин сделал в ходе заседания Военно-промышленной комиссии . Глава государства отметил, что до 2014 года Россия закупала двигатели для военных кораблей на Украине, однако затем сотрудничество прекратилось. По словам президента, у властей страны был выбор искать импорт, комбинировать или развивать отрасли в стране.

«Мы приняли другое решение - развивать эти отрасли у себя и, судя по всему, сделали правильно, потому что не только получили новую компетенцию, но и абсолютно новую технику - более современную по сравнению с той, что мы брали раньше», - добавил Путин.

Путин подчеркнул, что Кремль готов вернуться к кооперации с Киевом в том случае, «если для этого будут созданы соответствующие условия». Отношения между Москвой и Киевом осложнились после того, как в марте 2014 года Крым по результатам референдума вошел в состав России.