Лавров рассказал, какие мысли успокаивают во время трудных переговоров

"Я постоянно думаю о "Спартаке", — сказал министр журналу Esquire, отвечая на вопрос о том, что помогает ему успокаиваться, когда партнеры по переговорам "не слышат" его.

Лавров также рассказал о своих музыкальных предпочтениях, о любимых поэтах. "Любимый поэт – Высоцкий. Еще Есенин и Блок. Но Высоцкий – это наша современность", — сказал он.

"Музыку?… Люблю фолк, джаз. Нравится, как Бутман играет. Ну и "Битлз", конечно, люблю. И Синатру", — добавил Лавров.