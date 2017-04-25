Освободившимся заключённым предлагают выдавать по 50 000 рублей

Бывшим заключённым при освобождении предлагают выдавать не менее 50 000 рублей, которые те должны заработать сами. Всех осуждённых планируется обеспечить рабочими местами — с помощью бизнес-сообщества. Соответствующую экономическую модель разработал член Общественного совета при ФСИН , глава Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов Алексей Лобарев.

Ассоциация профсоюзов правоохранительных органов предлагает выдавать заключённым при освобождении из тюрьмы минимум 50 тысяч рублей, которые те должны заработать сами. Об этом RT рассказал глава ассоциации, член Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) Алексей Лобарев.

Он полагает, что денег, которые получают отбывшие наказание люди, недостаточно для того, чтобы устроить свою жизнь в «переходный» период. Поэтому они часто начинают получать деньги привычным для них способом — нарушая закон.

«Сейчас 50-80% освобождающихся заключенных вскоре (сразу после выхода на свободу. — RT) «возвращаются назад», потому что не имеют средств к существованию. А две трети преступлений как раз совершаются теми людьми, у которых нет денег. Ведь нужно, чтобы человек (при освобождении. — RT) имел телефон, чтобы позвонить, мог что-то купить, пройти какую-либо переподготовку и устроиться на работу, оплатить на пару месяцев жильё или его аренду, и так далее», — говорит Лобарев.

Деньги для жизни на свободе можно заработать во время отбывания наказания. Однако, по словам главы Ассоциации правоохранительных органов, в российской исправительной системе трудоустроены немногим больше 30% осуждённых, остальным просто не хватает рабочих мест. За работу заключённые получают недостаточные суммы денег, часть из которых перечисляется в погашение исков и, нередко — оставшимся на свободе семьям.

В результате люди не могут создать адекватную «финансовую подушку» для первых месяцев жизни на воле, добавил Лобарев. Неработающим заключенным при выходе на свободу, по закону, полагается лишь 850 рублей.

Для исправления ситуации предлагается выстроить новую экономическую модель — обучать заключенных востребованным специальностям и привлекать предпринимателей для обеспечения рабочих мест. Это позволит обеспечить заработок денег для жизни на свободе.

«Освобождающийся заключённый должен иметь не менее 50 тысяч рублей. Не государство должно ему дать, а он сам заработать должен, — добавил Лобарев. — Женщины могли бы заниматься шитьём, быть поварами или парикмахерами, а мужчины — работать на заводских и рабочих специальностях — строитель, водитель, токарь, слесарь, плотник — именно в этих профессиях ощущается нехватка рабочих рук. Тут надо разговаривать руководителю ФСИН с руководством заводов и фабрик, которые заинтересованы в переподготовке заключённых и готовы взять на себя эту миссию. У нас уже есть по этому поводу определенные договорённости с Торгово-промышленной палатой , фондами промышленников и некоторыми предпринимателями».

Член общественного совета ФСИН также отметил, что надо предоставлять возможность заключённым во время пребывания в тюрьме осваивать новые, востребованные сегодня профессии, а также вождение с последующим получением водительских прав.

Предложенные меры позволят заработать достаточную сумму денег не только на жизнь после тюрьмы, но и окупить часть расходов на содержание заключённого. Таким образом, снизятся нагрузки на госбюджет. По мнению Лобарева, сейчас на содержание отбывающих наказание людей государство выделяет «несколько сотен миллиардов рублей», которые формируются за счёт налогоплательщиков.

Инициатива будет представлена в четверг, 27 апреля, на круглом столе во ФСИН в Москве.

Президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий рассказал RT, что сегодня заключённому заработать 50 тысяч рублей на первое время жизни на свободе крайне трудно.

«Из зарплаты осуждённого вычитают средства за его содержание, на возмещение материального и морального вреда по искам, и реальная зарплата осуждённого настолько мала, что для накопления 50 тысяч рублей из своих личных доходов потребуется от пяти до десяти лет. Те деньги, которые остаются у заключённых после всех вычетов — около 2 тысяч рублей», — пояснил Новицкий.

Эксперт отмечает, что суммы зарплат осуждённых (5 000 — 10 000 рублей) заметно ниже тех, которые получают граждане на свободе. Поэтому зарплаты заключённых следует повысить и довести до более адекватного уровня.

Государству нужно задуматься о трудоустройстве тех, кто уже отбыл наказание и вышел на свободу — путём введения квот на предприятиях, где бывшие заключенные могли бы легко устроиться на работу, полагает Новицкий. А за принятие бывших заключенных на работу им следует предоставить налоговые льготы.

Эксперт Фонда «В защиту прав заключённых» Пётр Курьянов не согласен с тем, что заключенные должны сами зарабатывать на «свободную» жизнь. Он считает, что забота о финансовом состоянии освободившихся заключённых — обязанность государства, поскольку тем, кто провёл долгое время в тюрьме, преступления совершать относительно легко и привычно.

«Чтобы у тех, кто по сути является профессиональными преступниками, не было соблазна идти на преступление, чтобы элементарно одеться и поесть», — пояснил Курьянов.

Член экспертного совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Владислав Жуковский рассказал, что бизнес может быть заинтересован в трудоустройстве заключенных на свои предприятия, если речь не идёт о высокоинтеллектуальных видах деятельности.

«Если это будут простые виды деятельности, то да, вполне возможно (что бизнес возьмёт на работу заключенных. — RT), — объясняет Жуковский. — Смотря какой это будет бизнес. Металлургические компании, или шахты, готовы будут это рабочую силу забрать».