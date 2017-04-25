В МИД РФ больше не будет уполномоченного по правам человека

— Все дела аппарата будут переданы в управление ДГПЧ, которым руководит Анатолий Викторов . А сама должность уполномоченного по правам человека в МИДе была упразднена. Больше не видим целесообразности в такой должности. Тем более что есть целый департамент, который занимается как раз этими вопросами, — отметил источник «Известий» в МИД РФ.

В самом ДГПЧ «Известиям» не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию, отметив, что «ДГПЧ не уполномочен комментировать такого рода вопросы».

«Известия» обратились за разъяснениями к бывшему руководителю расформированного аппарата Константину Долгову.

— Я ничего об этом не думаю и никак не считаю. Я сотрудник администрации президента, и было бы неэтично комментировать то, что происходит в МИДе, — сказал Константин Долгов.

Как ранее сообщали «Известия», посол по особым поручениям МИД РФ, уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов прекратил работу в министерстве. Он перешел на работу в администрацию президента, где занял должность заместителя главы управления по общественным проектам.