В МИД РФ назвали голословными обвинения США в поддержке Москвой талибов

Министерстве иностранных дел (МИД) РФ считают голословными утверждения американских военных о поддержке Россией талибов в Афганистане. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в дипведомстве. «Эти заявления несерьезны, и их скучно комментировать. Мы неоднократно говорили, что это голословные обвинения в русле выбранной американскими военными тактики по взваливанию на кого-то другого вины за ошибки, которые они сами наделали»,— уточнил источник.

Таким образом он прокомментировал слова командующего ВС США в Афганистане генерала Джона Николсона. Американский военный ранее заявил, что «не может опровергнуть» данные о поддержке талибов со стороны России. В марте главнокомандующий ВС НАТО в Европе Кертис Скапарротти сказал, что Россия наращивает сотрудничество с талибами в Афганистане.

21 апреля боевики движения «Талибан» напали на военную базу на севере Афганистана. Жертвами крупнейшей атаки со времен падения режима талибов в 2001 году стали не менее 140 афганских военнослужащих. После атаки ушли в отставку министр обороны Афганистана и начальник штаба сухопутных войск.