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Путин и Лукашенко примут участие в открытии Ржевского мемориала 

RT на русском и ещё 19 1 час назад
Путин и Лукашенко откроют Ржевский мемориал
Фото: РИА Новости
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 30 июня примут участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату, сообщает пресс-служба Кремля.
Как передаёт РИА Новости, инициаторами возведения монумента стали ветераны Великой Отечественной войны, обратившиеся в Комитет Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества (РВИО).
По итогам открытого международного конкурса победил проект скульптора Коробцова и архитектора Фомина — 25-метровая бронзовая фигура советского солдата, возведённая на 10-метровом насыпном кургане.
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Политика , В мире , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Российское военно-историческое общество
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