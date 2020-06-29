Путин и Лукашенко откроют Ржевский мемориал

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 30 июня примут участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату, сообщает пресс-служба Кремля.
Как передаёт РИА Новости, инициаторами возведения монумента стали ветераны Великой Отечественной войны, обратившиеся в Комитет Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества (РВИО).
По итогам открытого международного конкурса победил проект скульптора Коробцова и архитектора Фомина — 25-метровая бронзовая фигура советского солдата, возведённая на 10-метровом насыпном кургане.