Названы сроки реализации новой программы Путина

Реализация программы президента России Владимира Путина начнётся после формирования нового состава правительства. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«У президента есть конкретная программа, которую он озвучил. Она была озвучена в ходе послания Федеральному собранию. Сейчас оно будет конкретизировано и оформлено юридически. И когда появится новый кабинет министров, начнётся его реализация», — цитирует Пескова телеканал «Мир»
Ранее пресс-секретарь президента России рассказал в интервью RT, какие задачи предстоит решать стране в ближайшие годы.
16 марта Путин утвердил список поручений по итогам послания Федеральному собранию.