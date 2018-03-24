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Названы сроки реализации новой программы Путина
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Песков рассказал, когда начнётся реализация программы Путина 

RT на русском 46 минут назад
Реализация программы президента России Владимира Путина начнётся после формирования нового состава правительства. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«У президента есть конкретная программа, которую он озвучил. Она была озвучена в ходе послания Федеральному собранию. Сейчас оно будет конкретизировано и оформлено юридически. И когда появится новый кабинет министров, начнётся его реализация», — цитирует Пескова телеканал «Мир»
Ранее пресс-секретарь президента России рассказал в интервью RT, какие задачи предстоит решать стране в ближайшие годы.
16 марта Путин утвердил список поручений по итогам послания Федеральному собранию.
RT на русском: последние новости
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