Путин рассказал о сложном периоде, который переживает мир

Президент России Владимир Путин заявил, что мир переживает сложный период. Он сказал об этом в обращении к послам на вручении верительных грамот. Видео церемонии опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Вы возглавляете свои миссии в весьма сложный период», — сообщил Путин послам.

По его словам, эти сложности связаны с усиливающейся напряженностью в мире.

«В качестве послов вам доверена важная и ответственная миссия вести переговоры с правительством РФ , с нашими ведомствами, с парламентариями, представителями общественности, вести вопросы развития двусторонних отношений ваших стран с Россией», — заявил он и подчеркнул, что заинтересован в успешности и эффективности этой работы.

Сегодня в Александровском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин принял верительные грамоты у 20 новых зарубежных послов в России, в том числе нового посла США Джона Мида Хантсмана.