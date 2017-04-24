«У нас нет никаких оснований считать, что Кадыров мог представить какую-то неверную информацию главе государства… Каких-либо обращений граждан, о которых указывается в сообщениях СМИ, не было, поэтому у нас нет никаких оснований говорить о наличии тех фактов, о которых упоминается», - сказал Песков.

ФСБ. От отметил, что президент также руководствуется информацией, которую предоставляют российские спецслужбы, правоохранительные органы

«Новая газета» обвинила Кадырова во лжи Путину по поводу отсутствия угроз в адрес журналистов за публикации.

Ранее «Новая газета» опубликовала материал о том, что в Чечне задержаны около 100 представителей сексуальных меньшинств. Кроме того, утверждается, что также были убиты три человека.

После публикации «Новой газеты» в центральной мечети Грозного состоялось собрание, на котором советник главы республики Адам Шахидов публично обвинил редакцию издания в клевете.

Тогда же была принята резолюция, в которой указано, что «возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности».