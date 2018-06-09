«Он человек вдумчивый, умеет слушать»

Путин сообщил, чего ждёт от диалога с Трампом

Встреча с президентом США Дональдом Трампом была бы полезна для развития российско-американских отношений, заявил Владимир Путин . По его словам, Москва готова к нормализации и развитию отношений с Вашингтоном. Однако вопрос в том, позволит ли внутриполитическая ситуация в Соединённых Штатах этой встрече состояться, подчеркнул Путин. Как отмечают политологи, тема отношений с Россией —очень удобный инструмент давления на Трампа со стороны американского политического истеблишмента. Эксперты полагают, что некоторые силы в Вашингтоне постараются сделать всё, чтобы встреча лидеров не состоялась.

Проведение личной встречи с президентом США Дональдом Трампом целесообразно и полезно для развития российско-американских отношений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эфире программы «Вести в субботу». По мнению главы государства, барьером для проведения переговоров на высшем уровне является внутриполитическая ситуация в Америке.

«В целом, я считаю такую встречу полезной. Вопрос только в том, чтобы внутриполитическая ситуация в Соединённых Штатах позволила это сделать», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что полученный в ходе общения с Трампом опыт даёт основание полагать, что диалог между Россией и США может быть конструктивным.

«Несмотря на то, что его действия часто критикуются, особенно в последнее время, в том числе и на международной арене и в сфере экономики, всё-таки этот опыт говорит мне о том, что он человек вдумчивый, он умеет слушать и реагирует на приводимые собеседником аргументы», — пояснил Путин.

Отвечая на вопрос о введённых США пошлин в отношении своих союзников, российский лидер отметил, что приемлемые и цивилизованные взаимоотношения между глава государств не исключают решений, которые тот или иной лидер считают важными и целесообразными для своей страны. Путин также выразил надежду, что глава Белого дома также выполнит предвыборное обещание об улучшении российско-американских отношений.

«Во всяком случае, мы к этому готовы. Мяч, я считаю, на американской стороне, на американской площадке … Мы готовы к развитию и углублению, к нормализации отношений с Соединёнными Штатами. Инструменты могут быть разные, в том числе и личные встречи», — заключил российский лидер.

«Окружение Трампа сделает всё, чтобы встреча не состоялась»

«Трампу и Путину необходимо общаться напрямую. Мы этого долго ждали и действительно складывается ощущение, что Трамп, который, в ходе избирательной кампании заявлял о необходимости нормализации отношений с Россией, сейчас не может реализовать эти предвыборные планы», — подчеркнул он.

«Окружение главы Белого дома делает всё, чтобы не состоялась прямая встреча между ним и Путиным», — пояснил эксперт.

Он также выразил надежду, что после парламентских выборов в ноябре 2018 года станут доступны новые возможности для нормализации отношений между государствами. Эксперт также призвал не оглядываться на заявление американского лидера о возвращении России в G8.

«В современном мире есть, наверное, только три лидера, которые могут сами решать в значительной степени вопросы международных отношений. Это Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Очевидно, что предложение Трампа, обращённое к лидерам G7, было очень своевременным, поскольку в то время Путин находился в Китае. Но России не надо находиться в G7, чтобы донести свою точку зрения до международного сообщества», — заключил Домрин.

Никита Данюк. Любые возможные договорённости с Москвой могут быть использованы демократами и другими политическими силами США, агрессивно настроенными по отношению к России, в преддверии промежуточных выборов в американский конгресс. Такое мнение выразил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН

«К сожалению, тема России и хорошего отношения к ней является очень удобным инструментом в Вашингтоне, благодаря которому на Трампа всё время оказывалось давление. В этом смысле Трамп даже несмотря на понимание, что без России не удастся решить ни одной глобальной проблемы, демонстрировал с одной стороны — нормальное и конструктивное желание сесть за стол переговоров, а с другой — сдавал назад под гнётом общественного давления и представителей политического истеблишмента», — подчеркнул Данюк в разговоре с RT.

По его словам, пока Трамп не избавится от этой проблемы не стоит ожидать конкретных прорывов в отношении с РФ. Кроме того, эксперт напомнил, что согласно закону, действующий глава Белого дома должен отчитываться перед конгрессом о шагах предпринятых в отношении Москвы.

«Если раньше американский лидер определял контур и вектор внешней политики государства, то сейчас Трамп может это делать, но не в отношении России», — пояснил он.

Эксперт указал, что Москва демонстрирует готовность к диалогу с Соединёнными Штатами, но всё зависит от американской стороны.

Подготовка встречи

На прошлой неделе в издании The Wall Street Journal появилась информация о предварительных переговорах в Белом доме по возможной встрече американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Отмечалось, что за организацию переговоров на высшем уровне отвечает посол США в Москве Джон Хантсман

«Что касается возможной встречи, то, когда настанет пора, о ней будет объявлено. Белый дом сделает заявление в своё время. Президент США заявлял, что он хотел бы провести встречу с президентом Путиным, когда для этого настанет время», — заявил дипломат в эфире Fox News.

Позднее WSJ стало известно о готовности Австрии предоставить место для проведения встречи президентов России и США. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

«Зачастую рассматриваются разные города, которые могут подойти для встречи двух президентов. Вы знаете, что саму необходимость проведения такой встречи оба президента обсуждали в ходе последнего телефонного разговора. В том числе то, что и Вена может стать таким городом», — сказал он.

Между тем заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул, что российское внешнеполитическое ведомство ведёт содержательную подготовку встречи, однако пока неизвестно, где и когда она пройдёт.