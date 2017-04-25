Правительство готовят к чистке

Министр экономического развития Максим Орешкин в понедельник, 24 апреля, заявил о реорганизации подконтрольного ему ведомства. Нововведения обещано провести до конца 2017 года. Опыт Минэкономразвития вероятно могут распространить и на все правительство, сообщает «Газета.ru».

Глава ведомства пообещал стремительный карьерный рост чиновникам до 35 лет.

«В настоящее время большая часть сотрудников имеет возраст до 35 лет… Де-факто наше министерство можно назвать министерством нового поколения», — сказал Орешкин.

Кроме того, по словам министра экономического развития, стажеры, которые пришли в ведомство в этом году, также могут добиться больших успехов уже через 10-15 лет службы. Однако Орешкин не уточнил перспективы тех чиновников, которые старше 35.

Он также отметил, что на сегодняшний день в министерстве действует структура, которая отвечает устаревшим задачам.

«Невозможно реализовывать масштабные планы изменений, можно только сохранять статус-кво», - отметил Орешкин.

По его словам, в первую очередь в министерстве создадут департамент «по внедрению изменений во всех сферах ответственности министерства».

Реорганизацию планируют завершит уже к концу 2017 года. Как раз к тому времени, когда Москва задумается о новом правительстве, которое придет после президентских выборов 2018 года.