Россия простила Киргизии все долги

В проекте протокола к соглашению правительств двух стран говорится о списании задолженности на сумму 240 млн долларов.

Внешэкономбанком. Этот долг будет прощен в рамках официальной помощи России развитию Киргизской Республики. Решение согласовано с МИД РФ

Отметим, что за последние 11 лет Москва списала Бишкеку 703,2 млн долларов внешнего долга, полностью обнулив его. Окончательный план урегулирования проблем стороны утвердили пять лет назад.