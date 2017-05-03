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ФБА «Экономика сегодня»

Россия простила Киргизии все долги

Россия простила Киргизии все долги
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В проекте протокола к соглашению правительств двух стран говорится о списании задолженности на сумму 240 млн долларов.
Этот долг будет прощен в рамках официальной помощи России развитию Киргизской Республики. Решение согласовано с МИД РФ и Внешэкономбанком.
Отметим, что за последние 11 лет Москва списала Бишкеку 703,2 млн долларов внешнего долга, полностью обнулив его. Окончательный план урегулирования проблем стороны утвердили пять лет назад.
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