Певица Лолита Милявская заявила, что СБУ одержала «блискучую» победу над «диверсантом из Кремля», не пустив ее на малую родину – Украину.

Facebook она поблагодарила всех, кто ее поддерживал в непростой ситуации — ранее украинские пограничники сняли Милявскую с поезда, заявив, что ей закрыт въезд в страну из-за поездки в российский город Керчь. При этом исполнительница издевательски поздравила украинские спецслужбы с очередной победой над здравым смыслом.

«"Поздравляю" спецслужбы Украины с "блискучою" победой над диверсантом из Кремля, Милявской! Я — народная артистка России и Украины, судя по зрительской Любви. Засим откланиваюсь, мне семью кормить и кучу родственников, которые без меня будут впроголодь жить на моей все равно любимой Родине Украине!», — написала Милявская в Facebook.

Лолита Милявская — уроженка города Мукачево в Закарпатье.