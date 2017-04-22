Главный военный прокурор России подал в отставку

Главный военный прокурор Сергей Фридинский уходит с должности, подав прошение об отставке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совете Федерации.

"Поступило личное заявление Фридинского, где он просит об отставке", — сказал он, добавив, что тот попросил об отставке по выслуге лет.

25 апреля этот вопрос в закрытом режиме обсудят комитеты по конституционному законодательству и по обороне и безопасности. На следующий день на заседании этот вопрос рассмотрит Совфед.

Согласно Основному закону страны назначение и освобождение от должности генерального прокурора и его заместителей находится в ведении верхней палаты парламента.

Сергей Фридинский родился в 1958 году в Куйбышеве. Учился на военно-юридическом факультете Военного института. На должности главного военного прокурора работает с 2006 года.