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Лавров потребовал вернуть дипсобственность России в США

Лавров потребовал вернуть дипсобственность России в США
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Москва требует Вашингтон вернуть незаконно изъятую дипломатическую собственность России. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Лавров вновь акцентировал требование о возвращении незаконно изъятой Администрацией Б. Обамы российской дипломатической собственности в США», — говорится в заявлении.
В конце декабря 2016 года США ввели санкции против девяти российских учреждений, предприятий и физических лиц. Поводом для введения ограничительных мер стали обвинения во «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов», находящихся в России. Помимо этого, российским дипломатам в США был запрещен доступ в загородные дачи постпредства России в Нью-Йорке.
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Политика США
Барак Обама Сергей Лавров
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