Лавров потребовал вернуть дипсобственность России в США

Москва требует Вашингтон вернуть незаконно изъятую дипломатическую собственность России. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщается на сайте ведомства

«Лавров вновь акцентировал требование о возвращении незаконно изъятой Администрацией Б. Обамы российской дипломатической собственности в США», — говорится в заявлении.

В конце декабря 2016 года США ввели санкции против девяти российских учреждений, предприятий и физических лиц. Поводом для введения ограничительных мер стали обвинения во «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов», находящихся в России. Помимо этого, российским дипломатам в США был запрещен доступ в загородные дачи постпредства России в Нью-Йорке.