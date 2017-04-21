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МИД РФ выдвинул кандидатуру нового постпреда при ООН

МИД РФ выдвинул кандидатуру нового постпреда при ООН
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Василий Небензя займет пост постоянного представителя России при Организации объединенных наций (ООН). О грядущем назначении заместителя министра иностранных дел сообщают «Известия» со ссылкой на источник в МИД РФ.
«Вопрос с постпредом уже решен. Им станет Василий Небензя. Все документы отправлены в ООН», - заявил собеседник издания.
Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий подтвердил эту информацию, назвав чиновника «лучшим кандидатом на эту должность». Кандидатуру Небензя теперь должны утвердить нижняя и верхняя палаты парламента. Бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе назвал Небензя человеком «опытным, профессиональным и, что немаловажно, с чувством юмора». Свой нынешний пост Небензя занимает с 1 июня 2013 года. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. С 1996 по 2000 год занимал должность старшего советника при постпреде России при ООН. Бывший постпред России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля в возрасте 64 лет. Исполняющим обязанности постпреда стал его заместитель Петр Ильичев.
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Политика
Комитет госдумы по международным делам МИД ООН
Петр Ильичев Виталий Чуркин Василий Небензя Сергей Орджоникидзе
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