Сенатор-республиканец решил сравнить РФ с террористами.

"Террористические группы, такие как ИГИЛ (запрещена в РФ), представляют собой постоянную угрозу, и они будут продолжать атаковать. Но у них нет таких, как у России, военных возможностей, технологий и стремлений поддержать свои идеи "править миром", - заявил Маккейн.

Он в очередной раз попытался обвинить Россию во "вмешательстве" в американские выборы и призвал США подготовиться к этому. Стоит отметить, что это не первые оскорбительные высказывания американского сенатора в адрес России.

Ранее Кремль принял решение о сокращении персонала американских дипмиссий на территории страны до 455 человек в ответ на недружественные действия Вашингтона.