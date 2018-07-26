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Макаревич оправдался за «покупку Крыма»
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Макаревич оправдался за «покупку Крыма» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич назвал метафорой свое предложение купить Крым у Украины.
По его словам, под этими словами он имел в виду бесконфликтное решение проблемы.
«Если была такая острая стратегическая необходимость во владении Крымом, можно было найти другие способы его получить. Способы мирные, бесконфликтные. Я глубоко убежден, что по конечным расчетам это было бы дешевле», — объяснил он изданию РБК.
Ранее Андрей Макаревич уже неоднократно высказывался на тему присоединения Крыма к России. Так, в 2014 году он заявил, что присоеднинение полуострова — это «зверское, лицемерное насилие над страной, которая пытается вырваться из лап русской цивилизации».
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