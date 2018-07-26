Макаревич оправдался за «покупку Крыма»

По его словам, под этими словами он имел в виду бесконфликтное решение проблемы.

«Если была такая острая стратегическая необходимость во владении Крымом, можно было найти другие способы его получить. Способы мирные, бесконфликтные. Я глубоко убежден, что по конечным расчетам это было бы дешевле», — объяснил он изданию РБК.