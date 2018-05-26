Песков рассказал о страшных снах с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку рассказал, что просыпается в холодном поту после снов, в которых бывает строгий глава государства Владимир Путин. Об этом Песков сказал в программе "Международная пилорама" с Тиграном Кеосаяном на НТВ, передает РИА "Новости".
Ведущий спросил, часто ли ему снится Путин.
"Снится, всегда очень страшно. Он мне снится всегда, когда он очень строгий. Знаешь, это белая горячка: "О господи, я забыл что-то сделать". Из-за этого ты весь мокрый просыпаешься: "Господи". В эти моменты иногда бывает", — сказал Песков.
Ранее Песков рассказал, кто может дергать его за усы.