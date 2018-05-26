Песков рассказал о страшных снах с Путиным

Песков рассказал о страшных снах со строгим Путиным

Ведущий спросил, часто ли ему снится Путин.

"Снится, всегда очень страшно. Он мне снится всегда, когда он очень строгий. Знаешь, это белая горячка: "О господи, я забыл что-то сделать". Из-за этого ты весь мокрый просыпаешься: "Господи". В эти моменты иногда бывает", — сказал Песков.

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