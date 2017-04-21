ЦИК решил облегчить россиянам процесс удаленного голосования

Центризбиркоме всерьез занялись проблемой открепления избирателя от своего участка на выборах. Тот, кто не смог заранее сообщить, где ему удобно будет реализовать свое гражданское право, сможет сделать это позднее, в ТИК по месту пребывания.

Помощь избирателям в этом вопросе окажет информационный центр ЦИК. Как сообщила «Известям» секретарь Центризбиркома Майя Гришина, на заседании 26 апреля комиссияпредставит окончательный вариант правовых и технических решений этого вопроса.

Через информцентр избирателю сообщает адрес территориальной комиссии, где он сможет написать заявление и прикрепиться к другому участку. Все изменения будут внесены в систему ГАС-Выборы.

По словам члена ЦИК Николая Булаева, информационный центр может заработать в августе 2017 года.

Политические и общественные активисты выражают тревогу по поводу того, сможет ли ЦИК контролировать исполнение закона в таких условиях и препятствовать практике повторных голосований одного избирателя.