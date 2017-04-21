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ЦИК решил облегчить россиянам процесс удаленного голосования
В Центризбиркоме всерьез занялись проблемой открепления избирателя от своего участка на выборах. Тот, кто не смог заранее сообщить, где ему удобно будет реализовать свое гражданское право, сможет сделать это позднее, в ТИК по месту пребывания.
Помощь избирателям в этом вопросе окажет информационный центр ЦИК. Как сообщила «Известям» секретарь Центризбиркома Майя Гришина, на заседании 26 апреля комиссияпредставит окончательный вариант правовых и технических решений этого вопроса.
Через информцентр избирателю сообщает адрес территориальной комиссии, где он сможет написать заявление и прикрепиться к другому участку. Все изменения будут внесены в систему ГАС-Выборы.
По словам члена ЦИК Николая Булаева, информационный центр может заработать в августе 2017 года.
Политические и общественные активисты выражают тревогу по поводу того, сможет ли ЦИК контролировать исполнение закона в таких условиях и препятствовать практике повторных голосований одного избирателя.
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