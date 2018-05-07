Ещё
Путин после присяги принял парад Президентского полка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремле пройдет инаугурация президента России 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сегодня в Москве состоится торжественная церемония инаугурации президента Российской Федерации.
Как рассказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, с началом церемонии Владимир Путин отправится из рабочего кабинета в Большой Кремлевский дворец. Глава государства пройдет по анфиладе через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский зал. Именно там президент примет присягу и получит знаки отличия. После этого председатель Конституционного суда объявит о вступлении главы государства в должность. Прозвучит гимн Российской Федерации, а над резиденцией поднимется дубликат президентского штандарта.
Владимир Путин также выступит с небольшой речью и примет парад кремлевского полка.
На церемонии инаугурации будут присутствовать депутаты и сенаторы, а также судьи Конституционного суда. На церемонию были приглашены доверенные лица президента и представители различных движений и организаций, которые помогали главе государства в его работе и во время выборной кампании.
Отметим также, что, согласно Конституции, после инаугурации правительство уйдет в отставку.
Российская Газета: последние новости
Владимир Путин назвал смыслом жизни процветание России Владимир Путин сравнил Россию с птицей Феникс Путин пообщается в Сочи с Меркель
Комментарии1  Ещё 271 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина481
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев172
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели280
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»164
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой974
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
02:18
Оружие для целой армии и БТРы изъяли под Самарой
Армия Криминал
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
00:16
Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение