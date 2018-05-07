Путин после присяги принял парад Президентского полка

В Кремле пройдет инаугурация президента России

Сегодня в Москве состоится торжественная церемония инаугурации президента Российской Федерации.

Как рассказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, с началом церемонии Владимир Путин отправится из рабочего кабинета в Большой Кремлевский дворец. Глава государства пройдет по анфиладе через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский зал. Именно там президент примет присягу и получит знаки отличия. После этого председатель Конституционного суда объявит о вступлении главы государства в должность. Прозвучит гимн Российской Федерации , а над резиденцией поднимется дубликат президентского штандарта.

Владимир Путин также выступит с небольшой речью и примет парад кремлевского полка.

На церемонии инаугурации будут присутствовать депутаты и сенаторы, а также судьи Конституционного суда. На церемонию были приглашены доверенные лица президента и представители различных движений и организаций, которые помогали главе государства в его работе и во время выборной кампании.

Отметим также, что, согласно Конституции, после инаугурации правительство уйдет в отставку.