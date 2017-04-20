Рогозин назвал главную скрепу для россиян

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин назвал День Победы самой главной скрепой, объединяющей всех россиян, передает РИА "Новости".

"Я думаю, что 9 мая — это вообще самая главная такая скрепа, объединяющая всех людей вне зависимости от национальности, рода деятельности. В нашей стране это, наверное, праздник, который дался огромной, большой ценой", - сказал Рогозин.

Он добавив, что в этом году традиционно присоединится к шествию "Бессмертного полка".

"Поэтому наравне с теми официальными мероприятиями, которые будут проводиться, — Парад Победы, выступления руководства страны, — это, конечно, "Бессмертный полк. Я хожу традиционно всегда", — сказал Рогозин.