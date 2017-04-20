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Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2017 году
Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
«Призвать в 2017 году граждан России, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооружённых силах России, в органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — говорится в указе.
Документ вступает в силу со дня его опубликования.
Ранее заместитель министра обороны России Николай Панков заявил, что депутатам Госдумы весной 2017 года предстоит пройти военные сборы.
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