Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2017 году

Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Призвать в 2017 году граждан России, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооружённых силах России, в органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — говорится в указе.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.