Путин наградил Филиппа Киркорова орденом Почета

«Глава государства подписал указ о награждении Филиппа Киркорова орденом Почёта за большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства и многолетнюю плодотворную деятельность», — сказано в сообщении.

В поздравительной телеграмме главы государства говорится, что Киркоров добился большого профессионального успеха, вписав «яркую главу в историю отечественного эстрадного искусства».