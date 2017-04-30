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Путин наградил Филиппа Киркорова орденом Почета
Президент России Владимир Путин наградил певца Филиппа Киркорова Орденом Почета. Награда приурочена к 50-летнему юбилею артиста, сообщает пресс-служба Кремля.
«Глава государства подписал указ о награждении Филиппа Киркорова орденом Почёта за большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства и многолетнюю плодотворную деятельность», — сказано в сообщении.
В поздравительной телеграмме главы государства говорится, что Киркоров добился большого профессионального успеха, вписав «яркую главу в историю отечественного эстрадного искусства».
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