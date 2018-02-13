Раскрыты подробности разговора Трампа и Путина

Обсудили КНДР и крушение Ан-148: Путин провел телефонный разговор с Трампом

Соболезнования и помощь

"Президент Дональд Трамп поговорил с президентом России Владимиром Путиным, чтобы выразить соболезнования в связи с крушением рейса 703 авиакомпании "Саратовские авиалинии" 11 февраля. Президент Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы оказать помощь российским властям в расследовании (катастрофы — ред.)", — сообщили в Белом доме. Американский лидер выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета Ан-148 и заявил о готовности США помочь в расследовании.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс Москва-Орск, разбился 11 февраля в Московской области через несколько минут после взлета из Домодедово, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Палестино-израильское урегулирование

"Президент Путин отметил, что он встретится с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом позже сегодня (в понедельник — ред.), а президент Трамп сказал, что сейчас самое время работать в направлении прочного мирного соглашения (между Израилем и Палестиной — ред.)", — говорится в сообщении. Дональд Трамп в ходе беседы с Владимиром Путиным также заявил о необходимости достижения "прочного мирного соглашения" между Израилем и Палестиной.

Ранее в понедельник Путин на встрече с Аббасом сообщил, что обсуждал с Трампом палестино-израильское урегулирование. Российский лидер передал главе ПНА самые наилучшие пожелания от Трампа и предложил обсудить "содержательную часть" своего разговора с американским президентом.

Момент для двусторонней встречи

"Все движется именно в этом направлении. Необходимо предпринимать дальнейшие, важные шаги (для организации встречи — Прим. ред.)", — сказал дипломат. Посол США в России Джон Хантсман в конце января заявил, что настал момент для проведения двусторонней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.